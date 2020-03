Digitale ondersteuning moet patiënten-stroom beheersbaar houden

Dat de vraag naar zorg blijft groeien, is terug te zien in de dagelijkse stroom zorgvragende patiënten binnen de hele eerstelijnszorg. Vooral bij huisartsenposten is er vraag naar ondersteuning bij dit fenomeen. Zij ontvangen ook veel niet-urgente zorgvragen, waardoor soms de urgente, spoedeisende zorgvragen moeten wachten. Kan innovatie hier een helpende hand bieden? En wat voor innovatie is dan gewenst? Janke Snel, directeur van de Centrale Huisartsenpost Almelo, deelt de feiten, haar ervaring en haar visie.