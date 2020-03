Een vrouw van zes miljoen

De innovatieve, technische ontwikkelingen in de zorg zijn niet alleen merkbaar binnen ziekenhuizen of zorgcentra. Ook in het onderwijs zorgt nieuwe techniek voor een aangepaste beroepsontwikkeling. Namens IKONE was ik eind november 2019 als Patiënt Expert aanwezig bij de kick-off van een internationaal project in het middelbaar beroepsonderwijs. In dit project wordt gekeken naar implementatie van innovatieve zorg en ontwikkelingen in relatie tot het aan te bieden onderwijs. Het betekent dat er soms een verandering in de te ontwikkelen beroepshouding moet worden ingezet bij studenten. In mijn overtuiging is een technisch hulpmiddel namelijk succesvol te noemen als deze, echt en vooral, de hoofdrolspeler dient. De patiënt dus. Ik sprak met Finse, Spaanse en Nederlandse docenten en vertelde mijn ervaringen.