Geef de sociale robot een eerlijke kans

Robots in de zorg, een kille gedachte? Willen we straks door apparaten verzorgd worden? Waarom zien we zoveel ethische bezwaren bij de ontwikkeling en inzet van robots, terwijl we zonder moeite mobiele telefoons, apps en sociale media ons leven binnenlaten? Privacy en security nemen we soms voor lief, zolang we maar gebruik kunnen maken van al die handige toepassingen. Gemak dient de mens, al vele eeuwen. Nieuwe gereedschappen maakten en maken het leven aangenamer, welvarender en productiever. Deze ontwikkelingen brachten vele veranderingen met zich mee. Van paarden die overbodig werden door de auto tot sociale media, waarmee we geen seconde meer missen van elkaars leven. En de ontwikkelingen gaan volop door, ook op het vlak van (sociale) robots, zo bleek tijdens technologie CES 2020 afgelopen januari in Las Vegas. De vraag is dus niet óf maar hóe sociale robots hun intrede in ons leven en de zorg doen.