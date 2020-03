‘Niet langer praten, maar gewoon doen’

Gewoon doen, was één van de centrale boodschappen tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2020. Ofwel: niet langer praten over problemen, maar deze uitdagingen bij de horens pakken. Maar ook: de blijvende noodzaak voor een cultuurverandering bij veel zorgorganisaties, samenwerking op gebieden als ontwikkeling, financiering en uitrollen. Want ‘gewoon doen’ gaat niet werken zonder vruchtbare bodem.