Is er (nog) een dokter in de zaal?

We zitten als Raad van Toezicht midden in een gesprek met het medisch stafbestuur en hebben het over innovatie en de ontwikkelingen in AI, evenals de impact hiervan op het vak van dokter en het functioneren van het ziekenhuis. Dan blijkt dat de visies hierop niet zo eensluidend zijn. Het is opvallend om te zien dat niet alleen binnen de Raad van Toezicht maar ook in het stafbestuur de meningen breed variëren over de (mogelijke) impact van AI.