John Rietman, Vilans: ‘Bij zorgtechnologie moet praktische waarde voorop staan’

Toepassing van zorgtechnologie kan grote voordelen hebben voor cliënten en zorgaanbieders. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om tot een succesvolle implementatie te komen. Adviseur John Rietman ondersteunt vanuit de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg zorgaanbieders hierbij. De Innovatie-impuls is onderdeel van het VWS-programmma Volwaardig leven, wordt uitgevoerd door Vilans en Academy Het Dorp en is gericht op de implementatie van bestaande technologische oplossingen die in de ogen van cliënten of naasten echt waarde toevoegen en hen ondersteunen.