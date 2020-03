Klimaatverandering, gezondheid en zorginnovatie

De Club van Rome (1972), het Brundtlandt-rapport (1987), het Kyoto-protocol (1997), ‘An Inconvenient Truth’ (2006), het Klimaatakkoord van Parijs (2016). Het politieke vraagstuk van klimaatverandering trekt een spoor door onze tijd en wint nu aan momentum, zowel nationaal als internationaal. We horen, zien en lezen: klimaat! Hiermee groeit het besef dat klimaatverandering nadelige gevolgen heeft voor onze gezondheid. Duurzaamheid wordt langzaam maar zeker ook een vast onderdeel van zorginnovatie. Ons land loopt voorop in de creatieve industrie, in agrifood, hightech, water en andere topsectoren. Dit jaar laten we een aantal mooie voorbeelden zien van welke slimme ICT-oplossingen in de zorgsector verduurzaming versnellen. We hopen daarmee te inspireren en bij te dragen aan zinvol ondernemen voor een betere zorg en een betere wereld.