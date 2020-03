‘Making anything available, anywhere and instantly’ China investeert grootschalig en razendsnel in nieuwe technologie

China investeert enorm in nieuwe (digitale) technologie. Overal in de samenleving vindt op grote schaal en in razend tempo implementatie plaats, van hoge snelheidstreinen en het nieuwe vliegveld tot het Hi robotrestaurant. ‘Making anything available anywhere and instantly’, is het motto van China’s digital society. Esther Talboom-Kamp, bestuursvoorzitter van Diagnostische Centrum Saltro en Fenna Heyning, directeur van STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), maakten onlangs een zorgacceleratiereis naar China. Tijdens bezoeken aan Shanghai, Hangzhou en Beijing signaleerden zij een groot optimisme over de digitale toekomst.