Minder zorgen door datadonatie

Elke dag genereren we gigantische hoeveelheden gezondheidsdata. Deze data kunnen we door datadonatie inzetten voor een effectief en gestroomlijnd gezondheidssysteem. Met datadonatie staan mensen vrijwillig persoonlijke data af aan een collectieve dataset. In deze column beschrijven we de positieve effecten die een goed datadonatiesysteem kan hebben op ons zorgstelsel, zoals effectieve preventie, vroegsignalering en gepersonaliseerde behandeling. Allerlei partijen profiteren daarvan, patiënten voorop. We roepen op tot actie om datadonatie mogelijk te maken.