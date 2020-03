Nederland aan de slag met e-health

Eind januari organiseerde ECP|Platform voor de InformatieSamenleving, al weer voor de vierde keer, de nationale e-healthweek. Dit keer ondersteund door hoofdpartners VWS, Zorg van Nu, ZonMw, ICT&health en de Patiëntenfederatie. De week heeft tot doel mensen in het hele land in contact te brengen met de mogelijkheden van e-health en hen ertoe te brengen ermee aan de slag te gaan. ‘Doen’ was het motto van de week. Op maandag zagen we op de openingsmanifestatie al mooie voorbeelden. Tegelijk ging het in het hele land los. In alle provincies meerdere activiteiten, voor het eerst ook op een Waddeneiland. Allemaal gericht op enerzijds patiënten, mantelzorgers, bezorgde en bewuste burgers, anderzijds de zorgprofessionals. Zij maken er immers gebruik van in hun dagelijkse praktijk.