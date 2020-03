Zoektocht naar investeren in de zorg

Ik bladerde door voorgaande edities van ICT&Health om te kijken of er artikels bestonden over ‘investeren in de zorg’. Niet zozeer investeren als in ‘tijd investeren’ of ‘meer aandacht hebben voor’, maar investeren in de zin van ‘aandelen’, ‘obligaties’, ‘trackers’ etc. Ik heb niet alle edities van voor naar achter super grondig doorgenomen, maar ik vond niet onmiddellijk een artikel hierover. Daarom misschien wel nuttig om de lezers een beetje wegwijs te maken in de wondere wereld van IPO’s, ISIN’s, ETF’s, puts en calls.