Digitale roadmap voor de komende jaren Ambities VWS met e-health, ICT en privacy

December 2020 was een drukke maand voor VWS op digitaal gebied. In vier Kamerbrieven werden de stand van zaken en ambities toegelicht voor: digitale gegevensuitwisseling, digitale zorg/e-health, beschermde toegang tot medische gegevens en de werking van de ICT-markt in de zorg. Elders in dit blad geven columnist Tim Postema en minister Tamara van Ark hun visie op het beleid dat in de Kamerbrieven uiteengezet wordt. In dit artikel geven we een puntsgewijs overzicht van deze beleidsplannen en ambities.