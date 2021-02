‘Digitalisering in zorg vereist samenwerking’

Sinds 1 januari 2021 is Leonique Niessen directeur-bestuurder van Nictiz, een functie die zij sinds september 2019 al op interim-basis vervulde. Niessen voorziet een duidelijke opgave en positie de komende jaren voor de kennisorganisatie, zoals het vergroten van het gebruik van standaarden, innovatie en het verhogen van het totale kennisniveau over digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Uitdagingen zoals schaarste aan kennis, capaciteit en middelen maken samenwerking cruciaal. “We moeten elkaar niet beconcurreren, maar kijken waar we elkaar kunnen versterken.”