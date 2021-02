Een CMIO-netwerk voor de eerste lijn

“Let doctors be doctors”. Die quote komt uit het nummer ‘EHR state of mind’ (A rap parody about electronic medical records). Wie het nummer van ZdoggMD niet kent (zie QR-code in het kader onderaan), zou het zeker even moeten opzoeken. Wie bij de kick-off van het CMIO-netwerk was op 25 november 2020, kent het nu gegarandeerd: met dit hilarische nummer opende het online congres. Dat ik deze quote uitlicht, is niet voor niets. Mariëtte Willems, de grondlegger van het CMIO-netwerk Eerste Lijn legt het uit.