Een schok als je me laat schrikken?

Hoewel ik een redelijk gelijkmatig gehumeurd mens ben, maak ik me eens in de zoveel tijd druk. Dat is niet erg, want veel innovaties ontstaan uit frustratie. Ik beken, ik ben niet iemand die alle kranten leest en van alle wereldproblematiek de exacte details kent. Ik discussieer niet wekelijks fel in de (voorlopig spreekwoordelijke) kroeg over maatschappelijke uitdagingen. Maar als ik me ergens druk om maak, maak ik me ook echt druk. En op dit moment maak ik me druk. Laat ik met de deur in huis vallen: blijf van de zorgverleners af!