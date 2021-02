Elektronische nieuwjaarswensen van VWS

Een gelukkig nieuwjaar! Dat wens ik u allen en dat voelt ook zo: het is gelukkig een nieuw jaar. Dat zullen velen van u ook zo voelen, denk ik. Want het is een roerig jaar geweest. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mooie dingen gebeurd en in gang gezet, zeker op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling: een onderwerp waar in deze editie meerdere artikelen uitvoerig op ingaan.