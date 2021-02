Handreiking helpt aanbieders gehandicaptenzorg bij verkennen zorgtechnologie

Het is essentieel dat cliënten(raden) meepraten en meebeslissen. Juist ook over de inzet van zorgtechnologie met cliënten in de gehandicaptenzorg. Academy Het Dorp en Vilans ontwikkelden hiervoor binnen de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg een praktische handreiking voor cliënten- en familieraden. Die blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Een waardevol hulpmiddel om vanuit het cliëntperspectief zorgtechnologie in te zetten.