Innovatie in de zorg? Basis op orde!

Een van de uitdagingen waarvoor de zorg gesteld staat, is het beheersen van de uitgaven en het borgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid op de lange termijn. Om deze uitdaging aan te gaan, worden in toenemende mate innovatieve manieren van zorg toegepast. De meeste innovaties zijn digitale zorgtoepassingen waarmee veel voordelen kunnen worden behaald. Bijvoorbeeld omdat deze toepassingen bijdragen aan het verbeteren van de zorg, administratieve lasten verlagen en mensen meer inzicht geven in hun eigen gezondheid. Er is dan ook alle reden dat digitale zorgtoepassingen met veel enthousiasme worden ontvangen.