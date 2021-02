Kansen en valkuilen van videoconsultatie tijdens COVID-19

Digitale innovatie wordt vaak geopperd als mogelijke oplossing voor diverse problemen in het ziekenhuislandschap. Deze vorm van vernieuwing bepaalt ook in toenemende mate de zorg van nu én van de toekomst. Dit geldt zowel voor het medisch handelen van specialisten als voor de organisatie van zorg. Dit heeft dan ook uiteenlopende gevolgen voor betrokkenen zoals patiënten, zorgverleners en andere medewerkers. Door COVID-19 moesten we van de een op de andere dag gepaste afstand van elkaar houden. Dit zorgde ervoor dat de opkomst van videoconsultaties versnelde. Dit heeft ook plaatsgevonden bij het Rijnstate in Arnhem, waarbij videobellen bij bijna alle medisch-specialismen versneld werd ingevoerd. Maar wat komt er nou allemaal kijken bij de door iedereen met de mond beleden als gewenste, maar in praktijk vaak lastiger digitalisering van de zorg?