Kerst, zoomen en virtuele plaspauzes

De feestdagen eind 2020 waren voor mij niet zo heel anders dan vorig jaar (want man en hond, dus ‘klein gezin’. Maar ik denk dat dat voor velen van u wél het geval is geweest. Corona hakt er – ook qua gezelligheid – stevig in, zullen we maar zeggen. Dikke kans dat velen de kerstdis afgelopen jaar met ouders, vrienden en al dan niet erg gewenste schoonfamilie al ‘zoomend’ hebben doorgebracht… Want als er iets is waar we met zijn allen digitaal ‘handig’ in zijn geworden, is het dát wel.