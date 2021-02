‘NUTS’-voorziening voor data-uitwisseling tussen zorgorganisaties

Als zorgorganisaties medische gegevens met elkaar willen uitwisselen, zijn niet alleen eenheid van taal en een gemeenschappelijke standaard voor datacommunicatie essentieel. Ook moet de patiënt toestemming geven voor de gegevensoverdracht en mogen alleen geautoriseerde zorgprofessionals toegang krijgen tot de data. Om deze laatste twee aspecten digitaal te waarborgen, heeft een collectief van IT-aanbieders in 2018 het NUTS-initiatief opgericht. Afgelopen september ging de eerste use case van start in de communicatie tussen huisartsengroep ZGWA en Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels. Ook de eOverdracht wordt binnenkort mogelijk via de voorzieningen van NUTS. Deze zijn toegankelijk voor alle IT-aanbieders in de zorg om voor iedereen een gelijk speelveld te creëren.