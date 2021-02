Real-time data-analyse om overdracht coronavirus te bestrijden

Het was nog nooit eerder gedaan: de bewegingen van zorgprofessionals tijdens hun werk in kaart brengen, als basis om die bewegingen tot een noodzakelijk minimum te beperken zónder de zorgkwaliteit geweld aan te doen. De Canadese provincie British Columbia deed het wel, om zo het risico op overdracht van het coronavirus zoveel mogelijk te reduceren. Het lukte in no time, op basis van gerichte data-analyse.