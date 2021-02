Tien virusvrije trends

Een artikel waar NERGENS sprake is van covid of corona! Hoe verfrissend! Misschien wel voor u als lezer, maar het heeft bij ondergetekende de cognitieve overload tot op een heel nieuw niveau getild tijdens de jaarovergang. Voor enkele projecten was het immers noodzakelijk om stapels trend-rapporten te lezen, een gigantische lijst van cutting-edge startups te beoordelen en een onvoorstelbaar aantal nieuwe gadgets te bekijken.