VR helpt zorgmedewerkers in kritieke situaties

Sinds 2017 heeft een aantal partners uit het bedrijfsleven, hogeschool en zorgorganisaties in Noord-Brabant de handen ineengeslagen om te experimenteren met innovatieve trainingen voor kritieke situaties in zorg en welzijn. Aanleiding was een verzoek van een ziekenhuis om ànders te trainen zonder de praktijk te belasten. Als partners besloten we om in samenwerking toepassingen met Virtual Reality en 360°video’s te ontwikkelen en in de praktijk te evalueren.