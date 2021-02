Wat als het niet gaat om de techniek?

Een visie bepalen voor het komende jaar? Onbegonnen werk in een situatie die zo onvoorspelbaar is als afgelopen jaar. Niemand weet hoe lang onze terugkeer naar het normale dagelijkse leven nog gaat duren. Nog afgezien van de vraag hoe dat ‘nieuwe normaal’ er dan uit gaat zien, en of we ooit weer terug zullen keren naar wat inmiddels bestempeld is als het ‘oude normaal’. Één ding is zeker: Vcare wil ook in 2021 werken vanuit de mens, en niet vanuit de techniek.