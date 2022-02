Actuele innovaties in de gezondheidszorg

De huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en gezondheidszorg. Iedereen moet zeker zijn van passende en betaalbare zorg: nu en in de toekomst. De zorg verandert en ontwikkelingen volgen zich in hoog tempo op door de opkomst en implementatie van slimme technologieën. In deze column behandel ik zeven actuele innovaties die al van invloed zijn, of opkomend zijn in de gezondheidszorg.