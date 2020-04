Chatbot DEX maakt het naleven van wetgeving makkelijker

Het inzetten van digitale technologie om de naleving van wet- en regelgeving (LegalTech) in de gezondheidszorg te vereenvoudigen, kan paradoxaal lijken. Deloitte en UMC Utrecht zijn dit echter in samenwerking aan het realiseren. Chatbot DEX is straks hét centrale aanspreekpunt voor medewerkers van UMC Utrecht met vragen over privacy en gegevensuitwisseling. Dit betekent voor de medewerkers: direct antwoord op vragen of direct een doorverwijzing naar de juiste persoon binnen de organisatie. Voor juridische professionals: verminderde werkdruk en meer tijd voor complexe vraagstukken. Voor het management: een duidelijk overzicht van de compliance-volwassenheid van de organisatie en per divisie inzicht in onderwerpen die extra aandacht verdienen.