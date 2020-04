Data voor wetenschappelijk onderzoek: The Bigger The Better òf Klein maar Fijn?

Meten is weten. Dit geldt zeker ook binnen medisch-wetenschappelijk onderzoek, waarin vaak data verzameld worden voor het beantwoorden van (klinisch relevante) vraagstellingen. Naast de ‘traditionele’ dataverzameling met vragenlijsten, interviews of metingen in de kliniek worden hierbij ook steeds vaker andere gegevensbronnen aangeboord. Koppelingen van grote, nationale registratiesystemen en (andere) big data zijn sterk in opkomst, waarbij er een soort wedren lijkt te ontstaan over wie de grootste onderzoekspopulatie kan ‘includeren’. Daarnaast kunnen we ook veel karakteristieken steeds frequenter en gedetailleerder meten met bijvoorbeeld apps en wearables. Hierbij een overzicht van de meest recente ontwikkelingen.