De coronacrisis en de toekomst van e-health

Nederland is nooit een koploper geweest in de toepassing van e-health, ondanks de grote inspanningen die het ministerie van VWS en veldpartijen zich jarenlang hebben getroost om dat juist wel te worden. Corona heeft hierin voor een verandering gezorgd die niemand voor mogelijk had gehouden: digitaal patiëntcontact is in veel geledingen van de zorg ineens de norm in plaats van de uitzondering. Welke lessen trekken we daaruit voor de toekomst?