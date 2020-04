Digitale (zorg)vermoeidheid

De deadline van ICT&health nadert, maar ik ervaar sinds enkele weken een weerstand om te schrijven over e-health. Geen ‘writers block’, eerder een ‘digitale’ vermoeidheid die niets te maken heeft met mijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid. Het past mij ook niet. Ik geloof dat daar waar het past of wenselijk is, de zorg digitaliseren juist goed voor de maatschappij is.