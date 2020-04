Als ik de stukken voor de Raad van Commissarissen van komende week aan het doornemen ben, komt er een berichtje binnen van Skipr. Ik drink mijn cappuccino en laat me er even door afleiden als kleine onderbreking. Opnieuw gaat het over een softwarematige gijzeling met ransomware. Nu bij een grote universiteit. Voor de hoeveelste keer gebeurt dit? En zouden ze in Oekraïne of ergens in Verwegistan nu blij uitroepen “Foutje….Bedankt!”? Gaan daar de champagneflessen open als er tonnen worden betaald omdat de business case voor de getroffen organisatie het betalen van chantagegelden acceptabel maakt? Idioot natuurlijk. En vooral ook bestuurlijk disfunctioneren als je je zaken hier niet op orde hebt en dit je overkomt. Maatschappelijk geld wordt aan criminelen uitgekeerd. De wereld op zijn kop.