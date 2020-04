Gabriëlle Speijer en Pim Volkert: ‘Data cruciaal hulpmiddel voor de zorg’

Data effectief gebruiken in de zorg is de gemeenschappelijke missie van Gabriëlle Speijer, radiotherapeut-oncoloog bij het HagaZiekenhuis, en Pim Volkert, coördinator Terminologiecentrum & SNOMED1 NRC bij Nictiz. Zij gingen met elkaar in gesprek over de uitdagingen en kansen voor het gebruik van medische data en welke meerwaarde SNOMED aan die data geeft.