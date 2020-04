Hoe helpen zorgverzekeraars? Coronacrisis versnelt digitale transformatie zorg

Een aantal maanden geleden gingen de gesprekken nog over hoe verzekerden en zorgverleners meegenomen konden worden in de digitale transformatie van de zorg. Inmiddels zien we ons geconfronteerd met een pandemie, die van digitaal het nieuwe normaal zal maken. De coronacrisis versnelt de digitale transformatie. Maatregelen die voor de korte termijn genomen zijn, hebben de neiging om een toekomstig gegeven te worden. Besluiten en implementaties die normaal weken, maanden of zelfs jaren duren, worden in crisistijd binnen uren of dagen gerealiseerd. Maar hoe zorgen we er nu voor dat zorgprofessionals die oplossingen ook na deze crisisperiode blijven gebruiken?