Jos de Groot, EZK: ‘Sectoroverschrijdende aanpak versnelt digitalisering’

Wonen, werken: het hele leven wordt steeds meer door data gedreven. Sectoren zijn in transitie en online vervangt fysieke dienstverlening. De impact van digitalisering zal de komende jaren ook sterk toenemen in de zorg, meent Jos de Groot. De directeur Digitale Economie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) houdt zich mede vanuit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie bezig met de digitale transformatie in ons land. “Met een sectoroverstijgende strategie willen we bedrijfsleven, overheid, wetenschap en onderwijs met elkaar verbinden om kennis en ervaring te delen en digitalisering te versnellen.”