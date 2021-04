Bundeling (on)gereguleerde data biedt enorme gezondheidsvoordelen

Er ligt veel potentie in het bundelen van gereguleerde en niet-gereguleerde medische data. Die combinatie van data uit bijvoorbeeld een EPD of wetenschappelijk onderzoek met data uit zelfmetingen maakt overkoepelende digitale gezondheidsdiensten mogelijk. Goed voor burgers, die zo meer regie krijgen over hun gezondheid. Goed ook voor het beperken van de stijgende zorgkosten. Om dit potentieel te realiseren, is een Europees raamwerk voor gestandaardiseerde en goed beschermde uitwisseling van al die gegevens nodig.