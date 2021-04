Dankzij mijn Fitbit konden artsen sneller ingrijpen

Health wearables hebben de afgelopen twee jaar een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Onder aanvoering van fabrikanten als Apple en Fitbit zijn eenvoudige slimme horloges en stappentellers geëvolueerd tot volwaardige smart devices die vitale functies als hartslag, -ritme, het zuurstofgehalte in het bloed, slaap en beweging monitoren. De verzamelde gezondheidsgegevens kunnen bovendien met artsen gedeeld worden en bijdragen aan een (vroege) diagnose van, bijvoorbeeld, een hartritme- of slaapstoornis. In mijn geval werd, dankzij de continue hartritme-metingen van de Fitbit Sense 2, een afwijking aan de schildklier al in een vroeg stadium ontdekt. Daardoor kon de behandeling veel eerder starten en werd eventueel erger leed voorkomen. Mijn verhaal staat niet op zich. Dit soort ervaringen tonen de meerwaarde van health wearables aan.