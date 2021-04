Diederik Gommers (Erasmus MC/NVIC): ‘Vertaal data naar betrouwbare adviezen en voorspellingen’

“De coronacrisis heeft duidelijk laten zien dat IC’s altijd te maken hebben met krapte, zowel in capaciteit als in personele bezetting. Dit momentum moeten we pakken om daar iets aan te doen”, stelt Diederik Gommers, hoofd Intensive Care/intensivist bij het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). ICT kan in zijn ogen zeker een rol spelen bij het aanpakken van deze problematiek. “We moeten de verschillende werelden van zorgprofessionals en ICT’ers snel dichter bij elkaar brengen, zodat zij samen de vertaalslag kunnen maken van data naar adviserende en voorspellende systemen. Dokters en verpleegkundigen op de IC zijn hard toe aan oplossingen die hun werk beter en gemakkelijker maken. Bovendien moeten we big data inzetten voor een effectiever capaciteitsmanagement. Niet alleen lokaal of regionaal, maar landelijk”, vindt de arts in hart en nieren. Wat drijft deze zorg-BN’er en hoe kijkt hij naar de toekomst van de zorg en de rol van de intensivist hierin?