Drempels voor innovatieve startups in de zorg

‘Onze startup gebruikt cloud based artificial intelligence gevoed door data van IoT devices om klantgedrag accuraat te voorspellen’. Zeg dat tegen een venture capitalist uit de FinTech of E-Commerce-sector en de kans dat je de aandacht wekt is groot. Helemaal als je al een werkend ‘proof of concept’ hebt, je initiatief wetenschappelijk ondersteund wordt en je een consortium hebt waarin iedere vertegenwoordiger van de keten, inclusief potentiële klanten, deelneemt. Innoveer je in de zorgsector, dan zijn de eisen van kapitaalverschaffers wezenlijk anders. Dit is niet per se goed of slecht, maar voor toekomstige zorgondernemers is het goed om dit te beseffen.