Ervaringen rond SET tijdens Slimme Zorg Estafette ‘Het gaat niet om de technologie, maar om de mens’

Op initiatief van VWS vond in februari 2021 de Slimme Zorg Estafette plaats: een nieuwe naam en invulling van wat de voorgaande vier jaar de e-healthweek was. VitaValley, het onafhankelijke platform voor versnellen en opschalen van innovaties, verzorgde tijdens het evenement een serie virtuele bijeenkomsten rond hun SET-up programma. Dit is het ondersteuningsprogramma van Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Vanuit diverse rollen kwamen tijdens vier webinars 14 professionals aan het woord. Wat valt er te leren van hun ervaringen? Welke knelpunten en kansen signaleerden ze? En welke tips hebben ze voor een succesvolle introductie van e-health?