Gezondheidsapps: van privacy-by-design naar ethics-by-design

Het is alweer even geleden, maar oktober 2020 was voor mij een drukke maand in de Eerste Kamer. Eerst voerde ik namens mijn fractie het woord over de wet die de juridische basis vormt van de CoronaMelder-app, de zogeheten Tijdelijke wet notificatieapplicatie Covid-19. Twee weken later hield ik de Algemene Politieke Beschouwingen, waar de fractievoorzitters jaarlijks met de minister-president in debat gaan over het gevoerde kabinetsbeleid en de Miljoenennota. In beide debatten stond ik stil bij de disruptieve impact die het SARS-CoV-2 virus heeft op alle facetten van onze maatschappij, en de medische, politiek beleidsmatige, ethische, en technologische uitdagingen die daar bij komen kijken.