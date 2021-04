Goed voor de gezondheid: Van brood en spelen naar serious games

Misverstanden over serious games – ‘nuttige spellen’ in het Vlaams – bestaan er nog steeds. Ze worden te snel en bijna vanzelfsprekend geassocieerd met spelletjes zoals Nintendo Switch, video- of telefoongames, puur om mensen te vermaken. Mensen vermaken was ook de achtergrond van de Romeinse dichter Juvenalis (133 na Chr) in zijn Satire X, ‘Panem et Circenses’, brood en spelen. Toch zat daar al een diepere gedachte achter, namelijk het bereiken van een gedragsverandering bij het volk (plebs). Omdat het volk geen stem meer had in het beleid van de Romeinse overheid, moest het rustig gehouden worden. Met spelen dus. Vertaald naar de Covid-19 crisis: veel onrust komt voort uit het feit dat voetbal, volleybal, hockey, etc., niet of beperkt mogelijk is. We missen dat spelen, het aangeboren spelelement in de mens.