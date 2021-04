Hoe gedrag medische besluitvorming beïnvloed…en de implicaties ervan voor digitale zorgtechnologie

Keuzes maken hoort bij het leven. Wanneer iemand ziek wordt, moeten belangrijke keuzes gemaakt worden over het behandeltraject en de periode daarna. Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het besluitproces. Keuzehulpen geven bijvoorbeeld patiënten nuttige informatie over de opties om uit te kiezen. Maar er wordt weinig aandacht besteed aan hoe deze informatie wordt weergegeven en verwoord, en welke invloed deze kan hebben op het besluitproces. Tijd om daar verandering in te brengen.