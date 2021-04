Inzicht uit declaratiedata verbetert zorgkwaliteit

Een hogere zorgkwaliteit, maar ook arts en patiënt beter onderbouwd laten beslissen over een behandeling. Het zijn twee belangrijke uitgangspunten voor een reeks (proef)projecten waarbij nieuwe inzichten gehaald worden uit declaratiedata. Vektis, verbonden aan brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN), beschikt over een enorme berg van deze data. Daar is veel waardevolle informatie uit te halen, om kwaliteit en effectiviteit van behandelingen te verbeteren en om patiënten beter te adviseren.