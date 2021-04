Jezelf sterker voelen met een sociale robot in huis

Philadelphia Zorg experimenteert sinds 2017 met de inzet van sociale robots in de dagelijkse zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Inmiddels loopt het onderzoek daarnaar en de ontwikkeling ervan al ruim vier jaar. De organisatie is inmiddels zo’n 44 praktijkonderzoeken verder. Later dit jaar zal Philadelphia een publicatie uitbrengen met daarin de uitkomsten van deze jaren van explorerend onderzoek.