Onderwijs over zorg-ICT is onze redding in digitale toekomst

“We leven in Nederland in een digibetocratie”, stelde Arjan Lubach in februari in een uitzending van Lubach op Zondag. Dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar hij vatte mijn zorgen wel goed samen. De samenleving wordt steeds sterker afhankelijk van ICT, maar we lijken nog niet toegerust voor de digitale toekomst.