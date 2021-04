‘Soms was het bouwen op basis van vermoedens’ ICT cruciaal voor pandemielab Hudson van Unilabs

In Hudsonlab, het gloednieuwe hoog-volume laboratorium voor coronadiagnostiek van Unilabs Nederland in Utrecht, worden op het moment van schrijven dagelijks ruim 10.000 PCR-tests geanalyseerd. Als het moet, kunnen de ‘straten’ met geavanceerde testapparatuur ook 30.000 samples per dag aan. Maar vooralsnog geeft de Dienst Testen, die de monsters afkomstig van de teststraten van de GGD-regio’s in het land over de laboratoria verdeelt, de voorkeur aan spreiding over de grote en kleine laboratoria in het land. Dat is weliswaar minder efficiënt en duurder, maar past beter in het Nederlandse polderlandschap.