Succesvolle gedragsverandering dankzij app Ommetje?

Gek werd ik van alle Tweets over het aantal minuten dat mensen gelopen hadden met de app Ommetje. Ik vind het ook niet interessant om op Instagram en Facebook te lezen hoe ver mensen hard gelopen hebben met Runkeeper. Maar hoe meer vermeldingen van de wandelapp Ommetje ik zag, hoe meer ik getriggerd werd. Het is overduidelijk een succes, een trend zelfs. Als innovator wil je dan weten: wat zijn de succesfactoren van deze app? En wat leren we daarvan voor de zorg? Ik besloot er in te duiken en vroeg gebruikers naar hun ervaringen.