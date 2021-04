Toets via Kenniscentrum zorgverzekeraars versnelt digitale zorg

In één keer weten of een digitaal zorgconcept voldoet aan de criteria van zorgverzekeraars in Nederland. Dat is de essentie van het Kenniscentrum Digitale Zorg. Die one-stop-shop aanpak zorgt ervoor dat waardevolle digitale zorginnovaties sneller geïmplementeerd kunnen worden. Medewerkers van zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland vertellen over de meerwaarde van de gezamenlijke toets via het Kenniscentrum. Ook Paul Koning van Prisma is als aanbieder enthousiast over deze gebundelde aanpak.