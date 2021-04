Your (club)house or mine?

Clubhouse. Ineens was het er, had ‘iedereen’ het erover. Voor wie het gemist heeft: platgezegd is het een babbelbox in een app, met virtuele ‘kamertjes’ (clubs). Voor Clubhouse kun je je niet aanmelden. Je moet worden uitgenodigd door iemand die er al op zit. Iemand die jou dus interessant genoeg vindt om één van de drie invites die je van Clubhouse krijgt, aan je te geven. En zowaar, via ‘advances in surgery’ kreeg ik er op 12 februari eentje. Nieuwsgierig downloadde ik het appje en ‘ging ik erop’.