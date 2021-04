Zorg Dichtbij Wijzer moet hybride zorg inbedden: ‘We willen zorgprofessionals helpen de juiste vraag te stellen’

Een gelegenheidscoalitie, gedreven door de wens de reguliere zorg zo snel mogelijk op te starten, leidde eerder dit jaar tot de Zorg Dichtbij Wijzer. Deze keuzehulp voor zorgprofessionals moet helpen met structurele én hybride inbedding van digitale zorg en zorg dichtbij in organisaties, mét genoeg ruimte voor patiënt-specifieke situaties. Drie van de initiatiefnemers vertellen over het einddoel van de wijzer: geen definitieve blauwdruk, maar een instrument dat zorgprofessionals moet helpen de discussie aan te gaan over de best mogelijke zorg voor hun patiënt.